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Haberler Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

19.07.2021, 09:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır" denildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gün olduğu bildirildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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