Kadın girişimciden bozkıra lavanta bahçesi

Sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapan Yılmaz, "Adres soranlar oluyor. Burası Talas'a bağlı Kamber Mahallesi'nde ve isteyen herkes rahatça çıkıp gelebilir. Kapımız herkese açık" diye konuştu.

Kayseri'de yaşayan Venhar Yılmaz, Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi'ndeki 4 dekarlık alana lavanta dikti. 'Burada tutmaz' diyenlere aldırmadan bahçesini oluşturan Yılmaz, adeta bozkırın ortasında renkli bir yer oluşturdu. Görsel güzelliği olan bahçesini ilerleyen süreçte büyüterek lavanta yağı, lavanta balı üretimi ve fotoğraf çekinmek isteyenlerin uğrak yeri haline getirmek isteyen Yılmaz, kadın girişimcilere de örnek oldu.

YAĞI VAR, BALI DA OLACAK

Lavantayı hobi amaçlı diktiğini kaydeden Venhar Yılmaz, "Her şey çok güzel gidiyor. 2 dekarı 2 yaşında, 2 dekarı ise 1 yaşında olmak üzere bahçemizde dikili olarak 4 dekarlık bir alanımız var. Bahçemizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bahçemizdeki tıbbi bir lavanta çeşidi ve ilk yağlık olarak düşünmüştüm. Geçen yılki hasatta çok talep oldu ve yağını satmaya başladım. Sonrasında düğün için gelin ve damatlar burada fotoğraf çekinmek istedi. Burada arı beslemeye de başladık. Lavanta balı da üretmek istiyoruz. Lavantanın her şeyinden faydalanmak istiyoruz. Kayseri ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Bahçemiz de Kayseri'de tektir" ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

"BİR yola başlarken insanlar genelde 'Olmaz, yapamazsın' diyorlar" ifadesini kullanan Venhan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lavanta ekimimiz de bu şekilde oldu. İmkansız diye bir şey yok. 'Batı tarafında daha iyi yetişiyor' derlerken, ben burada 1600 rakımda bu bitkiyi tutturdum. Keşke kimseyi dinlemeden daha büyük bir şeyler yapsaydım ama kısmet."