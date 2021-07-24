Egeli esnafı, 200 bin gurbetçi sevindirecek

Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen gurbetçiler, bu yıl adeta memleketlerine akın etti. 1 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında 1 milyonun üzerinde gurbetçi Türkiye'ye giriş yaptı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurda girişlerine devam ederken, tahminen 200 binin üzerinde gurbetçinin tatil ve yakınlarını ziyaret için İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesindeki diğer kentlere geldiği öğrenildi. İstatistiki verilere göre 1 Haziran-20 Temmuz döneminde geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı. Bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Düğün dernek hareketliliği nedeniyle geçen haftaya kadar esnafın iyi iş yaptığını belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Bayram sonrası gurbetçilerin ziyaretleriyle Kemeraltı'nın canlanacağını ümit ediyoruz" dedi.

DÖVİZ BIRAKACAKLAR

Gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine akın etmesi esnafı umutlandırdı. Her yıl bayramlarda ya da tatillerinde Türkiye'ye gelen gurbetçiler yaptıkları harcamalarla büyük bir ekonomi oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türkler, tatilden, gayrimenkul alımına, ev eşyasından, kıyafete kadar yaptıkları alışverişlerle ülkemize milyarlarca euroluk döviz kazandırıyorlar.

HAREKETLİLİK GELECEK

Başta İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndakiler olmak üzere İzmir ve tüm Ege kentlerindeki binlerce esnaf bayram sonrası gurbetçi vatandaşları dört gözle bekliyor. Sünnet ve düğün yapan çiftlerin alışverişleriyle Kemeraltı esnafının yüzü gülerken, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, bayramın bitmesiyle birlikte gurbetçileri alışveriş için beklediklerini söyledi. Başkan Girgin "Bayram öncesi düğün alışverişleri başlamıştı. Gurbetçilerimiz sayesinde Kemeraltı'nda yeniden hareket başlayacak" diye konuştu. Tatil için İzmir, Muğla ve Aydın'ı seçen gurbetçilerin yanı sıra, Uşak, Balıkesir ve Manisa'ya da aile ve akraba ziyareti için onbinlerce kişinin geldiği belirtildi.

KAPIKULE ILK SIRADA

GURBETÇİLER, Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından otomobilleri ile ülkemize giriş yaptı. Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından geçti. Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih etti.

FATİH ŞENDİL