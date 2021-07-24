Zorlu kardeşler ortaklığı da bitirdi

İzmir iş dünyası, Borsa İstanbul'dan gelen bir hisse satış haberiyle çalkalandı. İzmir'in efsane iş adamlarından Mazhar Zorlu'nun küçük oğlu, Altay Spor Kulubü'nün eski Başkanı Nafiz Zorlu, ağabeyi Kemal Zorlu'nun yönetimindeki halka açık Ege Plast'taki yüzde 6.22'lik tüm hisselerini Borsa İstanbul'da satarak şirketle bağını tamamen kopardı. Böylece daha önce grup şirketlerini ayırmak için protokol imzalayan iki kardeşin grubun en önemli şirketi üzerindeki ortaklıkları da sona ermiş oldu. Borsadaki hisse fiyatına göre piyasa değeri 480 milyon lira civarında olan Ege Plast'ın Nafiz Zorlu tarafından satılan yüzde 6.22'si, yaklaşık 30 milyon lira civarında bir rakama tekabül ediliyor. Yeni Asır'a konuşan Nafiz Zorlu, "Benim zaten şirketler bünyesinde yönetimle alakam yoktu ve Ege Plast'taki hisselerin satışını zamanlama olarak uygun gördüm. Şirketin bütün borcu da bitti. Kardeşler arasında sıkıntımız yok. Uzun yıllar bekledim. Uzun yılların ardından böyle bir çözüm bulduk" dedi.

Kemal Zorlu

PROTOKOLE ENGEL ÇIKTI

İki kardeş, babaları ölmeden 2003'te bir protokol imzalayıp şirketleri ayırdılar. Buna göre Ege Plastik ve Ege Yıldız'ın tesis ve markası büyük kardeş Mazhar Zorlu Holding Başkanı Kemal Zorlu'da kalacaktı. Küçük kardeş Nafiz Zorlu ise, grubun Alsancak'taki oteli Ege Palas'ı ve bir takım müklerini devralacaktı.

Mazhar Zorlu

Ancak grubun borçları ve Kemal Zorlu'nun başkanlığını yaptığı Güçbirliği Holding'in borçlarına kefalet yükümlülükleri nedeniyle Ege Palas Oteli icradan satılınca bu protokol hayata geçirilemedi. Bu durumda Ege Plast başta olmak üzere grup şirketinin hisselerinin bir kısmı Nafiz Zorlu'da kalmaya devam etti. Nafiz Zorlu, yaptıkları protokol gereği ayrıldığı şirketlerin yönetiminde yeniden yer almak istedi. Ancak bu kabul edilmedi.

Nafiz Zorlu

YILLARDIR BEKLİYORDUM

2011 yılında bir basın toplantısı düzenleyen Nafiz Zorlu, yönetime tekrar katılmak için yaptığı genel kurul çağrısının olumsuz yanıtlanması üzerine mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı. Nafiz Zorlu, geçtiğimiz aylarda elinde olan ve şirketin yüzde 6.22'sine tekabül eden hisseleri satabilmek için borsaya kote ettirdi. Hisselerin satışları geçtiğimiz günlerde tamamladı. Şu an grubun amiral gemisi olan Ege Plast'ta Nafiz Zorlu'nun payı kalmadı.

ARAMIZDA SIKINTI YOK

YENİ Asır'ın görüştüğü Nafiz Zorlu, "Ege Plast'taki hisselerin satışını zamanlama olarak uygun gördüm. Zaten şirketin bütün borcu da bitmişti. Kardeşler arasında sıkıntımız yok. Yüzde 6.22 hissem vardı. Bunları borsada değerlendirip sattım" dedi. Nafiz Zorlu, elindeki holding ve diğer şirket hisselerini de satıp satmayacağı ile ilgili soruya ise, "Oradaki aktifliğim devam da edebilir, satabilirim de. Ağabeyimle de konuşabilirim" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ