TÜRKİYE İtibar Akademisi (TİA) adına Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi denetiminde ve raportörlüğünde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırması sonuçlarına göre geçtiğimiz yıllarda Altın Lig'te yer alan Folkart, Platin Lig'e yükseldi. Ürün ve hizmetleri ile fark yaratan, yönetim performansı ile toplum tarafından en çok takdir gören, Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların yer aldığı endekste, Folkart, bu yıl Platin Lig'te yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

GELECEĞE İLERLİYORUZ

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ülkenin en itibarlı markalarından biri olarak ve bu yıl üçüncüsü yapılan EFE araştırmasında da, önceki yıllarda olduğu gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan öncü markalar arasında gösterildiklerini kaydetti. Sancak, "Ülkemizin çok değerli üniversitelerinin de katkı koyduğu araştırma sonucunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önemli bir başarı sağladık. EFE araştırmasında, Platin Lig'te yer aldık. Folkart'a duyulan güvenle geleceğe ilerliyoruz. Ülke ekonomimize ve toplumumuza faydalı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Endekslerde ön sıralarda yer alan, kültüre, sanata, spora, eğitime ve engellilere verdiği desteklerle bilinen Folkart, Platin Lig'te topluma en çok sosyal fayda sağlayan marka oldu.