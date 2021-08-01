İzmir Torbalı'da icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin ulaşımı kolay yerde olduğu ve yanından toplu taşıma araçları geçtiği de ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 13.09.2021 10:30 belirlendi.