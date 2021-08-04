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Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! 30 yıl süreyle...

Gaziantep'te resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 288 adet plaka 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilecek. İlan hakkında detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

04.08.2021, 09:13