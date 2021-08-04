Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! Gaziantep'te resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 288 adet plaka 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda tüm bilgiler yer almaktadır.
Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! 30 yıl süreyle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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