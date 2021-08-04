  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! 30 yıl süreyle...

Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! 30 yıl süreyle...

Gaziantep'te resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 288 adet plaka 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilecek. İlan hakkında detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! 30 yıl süreyle...

04.08.2021, 09:13

Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! Gaziantep'te resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 288 adet plaka 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda tüm bilgiler yer almaktadır.

İLANA AİT DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep'te toplu taşıma ihalesi! 30 yıl süreyle... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.