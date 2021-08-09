Rize'de icradan satılık dubleks daire

Mahkeme Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin duvar ve tavan yüzeylerinin saten alçı üzerine boyalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 23.09.2021 14:00 belirlendi.