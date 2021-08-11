Kamu işçilerinde toplu sözleşme heyecanı

Kamu işçilerinin büyük bir heyecanla beklediği kritik toplu sözleşmede imzaların bu hafta atılacağı belirtiliyor. Hükümet ve sendikalar arasında tüm ücretlere yaklaşık yüzde 11 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürülüyor.

4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Kamuda çalışan işçilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları için görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Hükümet temsilcileri ve sendikalar arasında gerçekleşen görüşmelerde taraflar birbirilerine tekliflerini sundu. Konuya yakın çevrelerde son olarak sendikalar ve hükümetin, kamu işçilerine yapılacak zam oranında anlaştığı dile getiriliyor. Diğer yandan hükümet memur ve memur emeklilerine yapılacak zam teklifini 12 Ağustos Perşembe günü kamuoyuna açıklayacak.

Kamu işçileri ve aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Hak- İş ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin 800 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Bununla birlikte ilk 6 ay için de tüm ücretlere yüzde 20 zam yapılması talebinde bulundu. Hükümet ise ilk teklifinde işçiye ilk 6 ay için yüzde 9 oranında zam teklif etmişti. Hükümetin ilk olarak brüt 3 bin 577 TL (asgari ücret) ile 3 bin 750 TL arasındaki ücretlere 100 TL seyyanen zam, brüt 3 bin 750 TL ile 4 bin TL arasındaki ücretlere de 60 TL seyyanen zam teklifi sendikalar tarafından kabul edilmedi fakat 4 bin TL'nin üzerinde uzlaşma sağlandığı iddiaları gündeme geldi.

YÜZDE 30'A YAKLAŞACAK

Görüşmeler sonunda tüm ücretlere yaklaşık yüzde 11 oranında zam yapılması konusunda da sendikalar ve Hükümetin anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Şu anda asgari ücretli işçinin günlük brüt geliri 119 TL. Yapılan zamlarla birlikte asgari ücretli işçinin günlük brüt gelirinin 150 TL'ye yaklaşacağı, düşük ücretli işçilerde artışın ise yüzde 25-30'a ulaşacağı konuşulurken, işçi tarafının da bu teklifi kabul ettiği iddia edildi. Toplu sözleşmelerde bir diğer konu ise sayıları yaklaşık 500 bine ulaşan taşerondan kadroya geçen işçilerin hakları idi. Alınan bilgilere göre, taşerondan kadroya geçen işçilere de tayin hakkı verilirken, yeni örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde sosyal hakların artacağı da ifade edildi.

BAKAN BILGIN SUNACAK

EĞER son anda bir değişiklik olmazsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in üzerinde anlaşmaya varılan maddeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağı ve ardından da bu hafta içinde imzaların atılabileceği öne sürüldü.