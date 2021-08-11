Tarımı teknoloji ile buluşturacak proje

İZMİR Ticaret Borsası öncülüğünde oluşturulan Tarım Teknoloji Merkezi, EGİAD iş dünyasının katıldığı webinar ile tanıtılırken, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ise toplantıya konuk konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılışını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "EGİAD olarak ele aldığımız sanayi 4.0 gibi tüm dünyada bu yönde çalışmaları kapsayan Tarım 4.0 kavramı da bu doğrultuda oluşmuştur. Tarımı teknoloji ile buluşturmayı hedefleyen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), çok değerli proje olarak yerini almıştır" dedi.

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