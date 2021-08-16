7,4 milyon konutun deprem sigortası yok

"ASRIN felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından uygulamaya konulan Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi olmayan konut sayısı 7,4 milyon adede yaklaşıyor. Buna göre Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan konutların oranı yüzde 42'yi buluyor. Yüzde 69,8 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıkan Marmara'yı yüzde 58,5 ile Ege Bölgesi izliyor. En yüksek sigortalılık oranına sahip illerin başında yüzde 96,6 ile Bolu gelirken, İzmir'de konutların yüzde 63,4'ünün sigortalı olduğu görülüyor.

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