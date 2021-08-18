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Haberler Ekonomi Tokat GOP Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Tokat GOP Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çeşitli kadrolara öğretim elemanı alacak.

Tokat GOP Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

18.08.2021, 09:15

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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