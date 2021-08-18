Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Tokat GOP Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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