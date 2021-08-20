Siparişler gaza bastı ama işçi bulunamıyor

Pandemi ile birlikte hazır giyim ve konfeksiyonda Uzakdoğu'ya verilen siparişler Türkiye'ye yöneldi. Özellikle Avrupalı alıcılar Uzakdoğu'dan yaptıkları siparişleri Türkiye'ye kaydırdı. Bununla birlikte Ege'nin tekstil ve hazır giyim ihracatı da patladı. Siparişlere yetişemeyen Egeli hazır giyimciler, kapasite artışları ve yeni yatırımlar için çalışacak mavi yakalı işçi bulamaz hale geldi. Egeli sanayiciler, Doğu ve Karadeniz'e gitmeye başladı.

1.5 MİLYONU BULURUZ

Sektördeki son tabloyu Yeni Asır'a değerlendiren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Şu an Avrupa'dan alıcılar sipariş vermeden önce ilk olarak bizden fiyat alıyorlar. Aradığına yakın bir fırsat bulurlarsa da siparişlerini bize veriyorlar. Dolu giden kapasitelerimizin üzerine çıkılması için yatırımlar yapılacak ama elaman bulunamıyor. Gençler hizmet sektörünü tercih ettiği için sorun yaşıyorduk ama siparişlerin artmasıyla eleman sıkıntısı artık bizleri ciddi şekilde rahatsız eder hale geldi. Türkiye'de şu an hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde çalışanların sayısı 1.1 milyonu geçti. Eğer yeni yatırımlar yapılabilirse bu rakam 1.5 milyona doğru gider" diye konuştu.

VAN'DA 3 FİRMAMIZ VAR

Uzakdoğu'ya giden siparişlerin Türkiye'ye kaymasıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tekstil ve hammaddeleri ihracatı yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 114.9 milyon dolardan 230 milyon dolara fırladı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise, 682.1 milyon liradan 830.5 milyon liraya yükseldi.

Birlik olarak bu yıl için koydukları 1.5 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı hedefini yakalayacaklarını ifade eden Burak Sertbaş, şöyle konuştu: "Türkiye için konulan 19 milyar dolarlık ihracat hedefinin de aşılacağını ve 20 milyar dolarları yakayalacağımızı umuyoruz. Ancak, tabii bu hedefler eğer pandemide 4. bir dalga olmaması halinde tutacak. Şu an dolu dolu gidiyoruz. Bu yıl yaz stresi yaşamadık. Ancak gelen siparişleri karşılayacak yeni yatırımımız gerçekleşmiyor çünkü elemanımız yok. Bu nedenle yatırım için Doğu ve Karadeniz illerine gidenler var. Örneğin önceki gün Van'a gittik. 3 tane İzmirli firmamız vardı onları da ziyaret ettik. Eskiden buralara 6. bölge teşvikleri yüzünden gidiliyordu ancak şimdi işçi bulamamanın da etkisi ile de gidilmeye başlandı."

ERHAN GÜLENÇ