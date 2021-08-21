Gaziantep’e yeni cazibe merkezi

TÜRKİYE'NİN önde gelen gruplarından Limak, ticari başarılarının yanı sıra faaliyette bulunduğu tüm bölgelerin ekonomi ve sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Gaziantep'teki çimento yatırımını, şehrin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak Kilis'e taşıyan grup, aynı bölgenin yeni yatırım merkezi haline dönüşmesi için çalışmalara başladı. Şehitkamil'deki çimento fabrikasının bulunduğu dev arazi, yeni planlamayla birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni cazibe merkezi olacak.

25 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

1,5 milyon metrekare alana sahip bölgenin 600 bin metrekarelik alanının ticari ve bireysel gayrimenkule ayrılması planlanıyor. Bölgenin 900 bin metrekarelik bölümü ise kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alanlar olarak kullanılacak. Yaklaşık 25 bin nüfusun ikamet edeceği projede, 200 bin metrekare büyüklüğünde park alanı planlandı. Bu park alanının içinde 60 bin metrekare büyüklüğünde bir kent ormanı, Limak tarafından kamunun kullanımına sunuldu. Bölgede ayrıca eğitim ve sağlık tesislerinin yanında bir de alışveriş merkezi tasarlanıyor. Bölgenin iki yeni ulaşım hattının arazinin içinden geçecek olmasıyla ulaşım avantajına da sahip projede, yeni hatlar ile şehrin kritik noktalarından olan Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı ve Havaalanı yoluna hızlıca bağlanılabilecek. Ayrıca şehir içi ulaşımın en önemli araçlarından biri olan Gaziray durağının hemen önünde bulunan araziden, kent merkezine ve OSB'ye rahatça ulaşım mümkün olacak.

FABRİKA KİLİS'E TAŞINDI

GAZİANTEP'İN bölgesel bir başkent konumunda bulunduğuna dikkat çeken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serhan Bacaksız, "Gaziantep'in sosyal ve ticari hayatının merkezinde bu kadar büyük bir fabrika alanının olmaması gerektiği kanaatine vardık ve Gaziantep Çimento Fabrikası'nı 250 milyon dolar yatırımla Kilis'e taşımaya karar verdik" dedi. Gaziantep'in, yerli ve yabancı yatırımcı açısından önem taşıdığını ifade eden Bacaksız, "Bu bölgeye örnek teşkil edecek bir planlama kazandırdığımız için çok mutluyuz. Limak olarak kentsel dönüşüme de özel bir örnek oluşturmayı hedeflediğimiz bu yeni planlamada biz de proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Kısa zamanda yerli ve yatırımcının büyük ilgisini beklediğimiz arazinin üç yıl sonra bugünden çok farklı ve çok daha değerli bir bölge olacağına inanıyoruz" diye konuştu.



'BELEDİYELERLE ÇALIŞTIK'

1.4 milyon metrekareyi aşan eski fabrika arazisini, Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyen Mehmet Serhan Bacaksız, "İmar revizyon planını ve parselizasyonunu tamamladığımız arazimiz için artık çalışmalarımıza başlıyoruz. Planları yaparken Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyesi ile akıl birliği içinde çalıştık, kentin ihtiyacı olan veya mevzuatın gerektirdiği her türlü ulaşım aksını ve sosyal donatı alanını planlara işledik" dedi.



YENİ BİNA SAYISI YÜKSELİYOR

BELEDİYELER tarafından verilen yapı ruhsatları, 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yıl olan 2020'nin aynı dönemine göre artış gösterdi. Buna göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7 ve daire sayısı ise yüzde 49,8 arttı. TÜİK verilerine göre, yapı ruhsatı verilen yapıların bu yılın ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon metrekareyken, bunun 38,5 milyon metrekaresi konut, 14,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 12,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapılarda, kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yavuz KARAMAN