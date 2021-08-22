Kırıkkale'de icradan satılık daire

Mahkeme Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda, bir salon, antre, mutfak ve banyo, wc, iç merdiven, balkon ve 2 terastan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 13.10.2021 10:00 belirlendi.