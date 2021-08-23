Mahkeme Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan tek katlı mesken için satış kararı verdi. Meskenin belediye sınırları içerisinde yer aldığı ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 01.11.2021 10:30 belirlendi.
Kars'ta icradan satılık ev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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