  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ordu-Giresun’dan İzmir’e direkt uçuşlar başlıyor

Ordu-Giresun’dan İzmir’e direkt uçuşlar başlıyor

Ordu-Giresun’dan İzmir’e direkt uçuşlar başlıyor

23.8.2021

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başlıyor. 23 Ağustos'ta başlayacak Antalya ve İzmir'e karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek. Seferler, Antalya Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15'te, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 21.25'te düzenlenecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20'de, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te yapılacak. Yolcular, 31 Mart 2022'e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ordu-Giresun’dan İzmir’e direkt uçuşlar başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.