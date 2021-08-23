Ordu-Giresun’dan İzmir’e direkt uçuşlar başlıyor

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başlıyor. 23 Ağustos'ta başlayacak Antalya ve İzmir'e karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek. Seferler, Antalya Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15'te, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 21.25'te düzenlenecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20'de, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te yapılacak. Yolcular, 31 Mart 2022'e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak.