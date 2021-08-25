Tekirdağ'da icradan satılık mesken

Mahkeme Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 70 metrekare büyüklüğündeki mesken için satış kararı verdi. Evin Tekira alış-veriş merkezine yaklaşık 470 metre mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.10.2021 14:15 belirlendi.