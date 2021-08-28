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Haberler Ekonomi Ege’nin sanayi devine soruşturma başlatıldı

Ege’nin sanayi devine soruşturma başlatıldı

Ege’nin sanayi devine soruşturma başlatıldı

28.8.2021

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'yi de bünyesinde bulunduran Gençer Holding'e ait Ege Gübre Sanayi A.Ş.'de soruşturma şoku yaşanıyor. Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Ege Gübre Sanayii A.Ş. ve sektördeki bazı firmalar hakkında soruşturma başlattı. 1978'de üretime geçen Ege Gübre, 2001 yılında Gençer Holding'e satılmıştı. Aliağa Nemrut Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Ahmet Gençer, Başkanvekilliğini ise Buket Gençer Şahin yapıyor. Öte yandan Gübre Fabrikaları A.Ş. de dün Borsa İstanbul'a yaptığı bildirimde Rekabet Kurumu'nca soruşturma başlatılan kuruluşlar arasında kendisinin de yer aldığını duyurdu.

■ ERHAN GÜLENÇ

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