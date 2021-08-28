Kiralık ev fiyatları cep yakıyor

Türk Emlak Haber Ajansı önümüzdeki günlerde büyük sıkıntıya neden olabilecek kiralık ev konusunu detaylı bir şekilde araştırdı. Turyap temsilciliklerinden edinilen bilgilere göre konunun sadece öğrencilerle ilgili olmadığına dikkat çekildi. Uzun zamandır çok fazla yeni konut yapılmaması da satılık ve kiralık konut fiyatlarını arttırırken, yüksek fiyatlı evleri satın alamayan vatandaşın tercihi mecburen kiralık konut oluyor. Kiralardaki artışın öğrencilerin okullara gelecek olmasından kaynaklanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu sene yüz yüze eğitime geçiş yapılacak olması nedeniyle hem yeni kayıt olan öğrencilerin, hem de evlerini boşaltan eski kayıtlı öğrencilerin ev arayışlarının aynı döneme denk geldiği dile getirdi. Üniversitelerin yoğun olduğu şehirlerde öğrencilerin kiralık ev arayışları daha da hızlanırken, talep artışı kiralık ev fiyatlarına zam olarak yansıdı. Piyasada uzun süredir devam eden kiralık daire kıtlığı bir anda öğrencilerin yoğun talebi ile kesişirken, oluşan piyasada kiralarda bu sefer de öğrenci zammı oluştu.

BİR GÜNDE TUTULUYOR

Turyap İstanbul Ortaköy Temsilcisi Vedat Ali Balcı, bölgede kiralık portföy bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Kiraların neredeyse iki katına çıkması sebebiyle daire değiştirme planı olanlar da yeni oluşan fiyatları görüp vazgeçiyorlar" dedi. Balcı, "Henüz öğrenciler de tam olarak gelmeye başlamadı. İlerleyen günlerde çok daha fazla problem olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Turyap Acıbadem Temsilcisi Musa Deviren ise bölgenin de zamlardan nasibini aldığını belirterek, şunları söyledi: "Sadece Acıbadem'i değil, Anadolu yakası hatta tüm İstanbul'u kapsayan aşırı bir kira artışı ve arz eksikliği ile karşı karşıyayız. Bitmiş bina stoğunun azalması, kentsel dönüşüm projelerinin tekrar canlanması, üniversitelerin yeniden açılacak olması, bunun yanında deprem endişelerinin gündeme gelmesi gibi nedenler kiralık konutlara talebi artırdı. Bölgemizde kira artışları yüzde 35-50 seviyesinde. Bu oran sıfır projelerde daha da artıyor. Buna karşın arz ise gittikçe azalıyor, boş konutlar bir gün içinde tutuluyor."

İZMİR'DE YÜZDE 50'Yİ BULDU

İzmir Turyap Bornova Temsilcisi Hüseyin Atıcı, 6 devlet ve 3 vakıf üniversitesinin bulunduğu İzmir'de, yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili yapılan açıklamalar sonrasında özellikle Ege ve Yaşar Üniversitesi'nin bulunduğu Bornova ilçesinde, öğrencileri ev telaşının sardığını söyledi. Öğrencilerin geçen yıla göre yüzde 50'lik kira artışları ile karşılaştığını anlatan Atıcı, "Deprem sonucunda en çok hasarı alan Bayraklı ve Bornova ilçelerinde deprem yönetmeliğine uygun konutların sayısının yetersiz kalması ve talep fazlalığından dolayı, öğrenciler ve aileleri stresli günler geçiriyor" dedi. Turyap Urla Temsilcisi Emre Koçyiğit de, İzmir'de pandemi ve deprem sonrasında rakamlarda afaki bir artış olmasının hem kira hem de satılık fiyatlarına büyük ölçüde yansıdığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Urla merkezde 30 yıllık bir binada bulunan 3+1 doğalgazlı bir dairenin fiyatı 2.500 TL, 1+1 ve 2+1 yeni diyebileceğimiz yapılardaki evlerin kiralık fiyatları ise 1.500-2.000 TL bandında seyrediyor. Üniversite etrafında Gülbahçe'de kiralık 1+1 eşyalı ve eşyasız evlerin ortalama fiyatları ise 1.500-1.750 TL civarında."

ANTALYA'DA BÜYÜK ARTIŞ

Turyap Antalya Temcilcisi İlker Ay, bölgede kiralık konut konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Pandemiden sonra yeni konut üretimi olmadığı için insanlar kiralığa yöneldi. Kiralık sıkıntısının nedeni sadece öğrenciler değil, genelde bir sıkıntı var. Fiyatlar yüzde yüz arttı diyebiliriz. Buna bir de tam olarak yansımasa da öğrencilerin gelecek olmasının verdiği hareketlilik de eklenince sıkıntının daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Öğrencinin yaşayabileceği çok donanımlı olmayan normal bir binada 1+1 daireler 2 bin TL civarında. 2+1 daireler 3 bin TL'den kiralanırken, 3+1 daire ise 3 bin TL ile 5 bin TL aralığında kiralanabiliyor."

ANKARA VE KAYSERİ'DE YÜKSELDİ

BAŞKENT Ankara da kiralık konutlar bakımından oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Kiralık konutlarda yaşanan artışa değinen Turyap Ankara Tunalı Hilmi Temsilcisi Tolga Sözer, pandemi nedeniyle birçok yurdun kapandığını belirterek, "Mevcut kalan yurtlar da fiyatlarına 1.5 yıl öncesine göre yüzde 100'e yakın artış yaptı. Konut fiyatları yükseldi" dedi.

TURYAP Kayseri Melikgazi Temsilcilisi Cavid Özden, "Kiralık dairelerin 2019 yılına endeksli fiyat artışı yüzde 40'ları buldu. Şu an tayin ve öğrenci talebi nedeni ile kiralık daire bulmakta çok zorlanıyoruz. Melikgazi ilçesinde fiyatlar aylık 1000 TL'den 10 bin TL'ye kadar değişiyor. Ortalama daire fiyatları 1.500 TL ile 3.000 TL arasında seyrediyor" diye konuştu.

RÖNESANS ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU



RÖNESANS İnşaat, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle, bu yıl da kendi sektörünün küresel ligindeki güçlü konumunu korudu. Rönesans İnşaat, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından, müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde, 28'inci sırada yer aldı. Rönesans İnşaat, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük 9. müteahhitlik şirketi olarak konumunu korurken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de sürdürdü.

ANA MÜTEAHHİT, YATIRIMCI

Türkiye'nin küresel arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Rönesans'ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda toplam 28 ülkede faaliyet gösteren Rönesans İnşaat, gelirinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor. Global pazarda büyümesini sürdüren şirket, sağladığı istihdamla birlikte hem dünyaya hem Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. 1993 yılında Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

YAVUZ KARAMAN