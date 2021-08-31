Şanlıurfa’da icradan satılık daire

Mahkeme Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 165 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin 100 metre batısında Mehmet Hafız Bulvarı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 20.10.2021 11:00 belirlendi.