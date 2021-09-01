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Haberler Ekonomi İzmir-St. Petersburg uçuşları tekrar başlıyor

İzmir-St. Petersburg uçuşları tekrar başlıyor

İzmir-St. Petersburg uçuşları tekrar başlıyor

1.9.2021

SUNEXPRESS, 1 Eylül itibariyle İzmir'den Rusya'nın turizm kenti St. Petersburg'a direkt karşılıklı seferlerine yeniden başlıyor. Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Türkiye-Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. 1 Eylül'den itibaren yeniden başlayacak İzmir-St. Petersburg uçuşlarını pazar ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez düzenleyecek olan SunExpress, bu yaz İzmir'den dış hatlarda 28, iç hatlarda ise 14 destinasyona uçuş sunuyor
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