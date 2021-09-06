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Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı 26 bilişim personeli alacak! Başvuru şartları nedir? Nereden, nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı 26 bilişim personeli alacak! Başvuru şartları nedir? Nereden, nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

Adalet Bakanlığı 26 bilişim personeli alacak! Başvuru şartları nedir? Nereden, nasıl başvuru yapılır?

06.09.2021, 10:53

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

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