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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan "Orta Vadeli Program" paylaşımı: Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım

Başkan Erdoğan'dan "Orta Vadeli Program" paylaşımı: Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Orta Vadeli Program paylaşımı: Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda önemli bir adım

07.09.2021, 10:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Orta Vadeli Program ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığım Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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