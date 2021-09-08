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THY'den Ukrayna'da yeni destinasyon

Türk Hava Yolları (THY), 23 Eylül'den itibaren Mikolayiv-İstanbul uçuşlarına başlayacak. Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna, "Dünyanın en büyük hava yollarından olan THY ile uzun görüşmelerden sonra Mikolayiv Havalimanı'ndan İstanbul'a düzenli uçuşların başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.