İzmir - Dublin uçuşları başlıyor

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Avrupa'nın pek çok kentinden Türkiye'nin gözde turizm merkezi İzmir'e düzenlediği uçuşlarla Türk turizmini desteklemeye devam ediyor. Havayolu şirketi, eylül ayı itibarıyla İzmir ile İrlanda'nın başkenti Dublin arasında direkt karşılıklı seferlerine yeniden başladığını duyurdu. İzmir - Dublin uçuşlarının haftada bir kez cumartesi günleri yapılacağı belirtildi. SunExpress, bu yaz İzmir'den dış hatlarda 28, iç hatlarda ise 14 destinasyona uçuş sunmuştu. SunExpress, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı iş birliğiyle İzmir'i dünyanın dört bir yanına tanıtmak amacıyla haziran ayında hayata geçirilen "Visit İzmir" mobil uygulamasına da sponsor olmuştu.

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