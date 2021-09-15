Kırçiçeği’yle ilgili son söz bilirkişinin

Ege'nin ünlü restoranlar zinciri Kırçiçeği ve sahipleri Kemal İpbaş ve Osman İpbaş kardeşlerin konkordato talepleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce mahkemenin şirket ve iki kardeşe verdiği kesin mühlet 5 ay uzatılmıştı. Şimdi alacaklılar toplantısının ardından konkordato talebi hakkında karar verilmek üzere İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yargılama başlandı.

ALTIN MADALYA ALMIŞTI

Mahkeme, konkordatonun tasdiki şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine yönelik olarak bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu arada Kırçiçeği ve İpbaş kardeşlere 1 ay daha kesin mühlet verildi. Mahkeme bilirkişi incelemesinin adrdından karar vermek üzere 21 Ekim 2021'de toplanacak. Yaklaşık 35 yıl önce, 3 masa ile Bornova'dan yola çıkan, ardından İzmir ve Aydın başta olmak üzere 5 kentte 20'ye yakın şube açan Kırçiçeği Restoran, 800'ün üzerinde çalışanla hizmet veriyordu. Kırçiçeği'nin Genel Müdürlüğü görevini patron Kemal İpbaş'ın kızı Meryem Dilşad İpbaş yürütüyordu.

NEREDEN NEREYE GELDİ

KİTVAK'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki hasta konuk evi yapımına katkılarıyla da gündeme gelen Kırçiçeği Restoran, 2017 yılında ise yüksek kazanç beyan etmesi nedeniyle İzmir Ticaret Odası tarafından altın madalyayla ödüllendirilmişti. İstanbul'un gözde semtlerinde de şubeleri bulunan Kırçiçeği restoran, 1.5 milyon dolarlık yatırımla ABD'nin Dallas kentinde şube açacağını duyurmuş, ancak sonrasında bu projeden vazgeçmişti. Ardından ödeme sıkıntısına düşen şirket ve sahipleri İpbaş kardeşler, geçtiğimiz yıl konkordato talebiyle mahkemeye başvurmak zorunda kalmıştı.

ERHAN GÜLENÇ