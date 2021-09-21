TEKNOFEST 2021 başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün dördüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival öncesi Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu yaparak vatandaşları dev etkinliğe davet etti. Festivalde, salgın önlemleri sıkı şekilde uygulanacak. Yaklaşık 450 bin metrekarelik festival alanına salgın koşulları ve açık hava şartları göz önünde bulundurularak en fazla 100 bin kişi alınacak.



ÜCRETSİZ SEFERLER

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek festivalde, orman yangınlarında kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyecek. Ayrıca, bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgârların etkisini gösteren 'rüzgâr simülasyonu' OGM tarafından ilk defa festivalde gösterilecek. Dünyada örneği olmayan deprem ve rüzgâr simülasyonları ziyaretçilere tanıtılacak.

METE HAN'DAN ERDOĞAN'A TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşacak. Her geçen yıl daha çok ilgi gören etkinlikte Mete Han'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk savunma sanayisinin yolculuğu gözler önüne serilecek.