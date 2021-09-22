TEKNOFEST’de gövde gösterisi

Bu yıl 4'üncüsü Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte dün başladı. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda katılımcının yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST'de sergi alanı ve Baykar Savunma tarafından geliştirilen yerli ve milli araç olan 'Akıncı', drone ile havadan görüntülenirken, etkinlik adeta gövde gösterisine dönüştü. Milli ve özgün kaynaklarla geliştirileni uçan araba 'Cezeri' de TEKNOFEST'de yoğun ilgiyle karşılaştı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılışta yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, "Ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek yok" dedi.