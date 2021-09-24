Kurduğu dikiş atölyesinde işlere yetişemiyor

Aydın'da İŞKUR'un verdiği hibe desteğiyle kendi dikim atölyesini açan engelli Abide Baş, Aydın ve İzmir'deki firmalara perde dikiyor. Siparişlere yetişemeyince yanında 2 kişiyi daha çalıştıran Baş, "Devlet engellilere her türlü imkanı sağlıyor" diye konuştu.

ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM

Efeler ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 37 yaşındaki Abide Baş, çocukken tedavi olmadığı için oluşan dirsek çıkığı rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce çalıştığı işten ayrıldı. Kalp rahatsızlığı olan kızı için çalışmak isteyen ve İŞKUR'a iş başvurusu yapmaya giden Baş, engellilerin kendi işlerini kurması için verilen hibe desteğini öğrenince atölye açmaya karar verdi. Baş, yaptığı başvurunun ardından hak kazandığı 59 bin lira hibe desteğiyle eşinin çay ocağı işlettiği Vardar İşhanı'nda perde dikim atölyesini açtı. İzmir ve Aydın'dan siparişler alarak perde dikimi yapan Baş, hem ailesine destek oluyor hem de kızının tedavi masraflarını üstleniyor. Baş, siparişlere tek başına yetişemeyince yanında 2 kadın istihdam etti.

İNSAN YETER Kİ İSTESİN

İşinden çok memnun olduğunu dile getiren girişimci Abide Baş, "Rahatsızlığım ortaya çıktıktan sonra emekli olabilirdim. Ama ben çalışmayı çok seviyorum. İŞKUR'un desteğinden haberdar olunca başvurumu yaptım ve hibe desteği aldım. Bu destekle kendi dikim atölyemi kurdum. Aydın ve İzmir'deki firmalardan aldığım siparişler üzerine perde dikiyorum. İşimden çok memnunum. Allah devletimizden razı olsun" dedi. Hayata hiçbir zaman küsmediğini dile getiren Baş, "İŞKUR'un verdiği hibe desteği sayesinde kendime atölye kurdum. Çok mutluyum ve işlerim gayet güzel. Kendi işimin patronuyum. Kimse vazgeçmesin. İnsan isteyince olmayacak hiçbir şey yok. Hayallerinizin peşinden gidin" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE