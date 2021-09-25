’Beş büyüklere’ yaptırım yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Raportörler, belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istiyor. Kurul, 26 Ekim'de perakende zincir marketlerin sözlü savunmalarını almayı planlıyor. Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını açıklayacak.



ALT ÜST EDİYORLAR

Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda, 5 zincir marketin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekilerek, bu alanda düzenlemeler yapılması önerildi. Raporda, "alıcı gücün kötüye kullanılmaması garanti altına alınmalı" tespitinde bulunuldu. Başkan Erdoğan'ın "5 market piyasayı alt üst ediyor" diyerek Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda gerekli tedbirleri alacağını belirtmesinin ardından gözler atılacak adımlara çevrildi. Hükümet, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak denetim başta olmak üzere pek çok idari tedbiri alıyor. Rekabet Kurulu'nun aralarında zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüs hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerini belirlemek için başlatılan soruşturmada da sona gelindi. Edinilen bilgiye göre raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlali olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle de idari para cezası talep ediyorlar. Nihai kararın savunmalar alındıktan sonra büyük olasılıkla 28 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

TRENDYOL'A ALGORİTMA İNCELEMESİ

GOOGLE, Yemeksepeti, Çiçeksepeti gibi platformlara yönelik inceleme gerçekleştiren Rekabet Kurulu'nun radarına bu defa Trendyol takıldı. Trendyol ön araştırması içinde bilişim ve rekabet uzmanları şirket merkezinde algoritma incelemesi yapıyor. İlk defa bir platformun algoritmasına girildi, analiz yapılıyor. İnceleme ekibi nöbetleşe 24 saat aralıksız çalışıyor.

HAZAL ATEŞ