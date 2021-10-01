100 Renault Trucks D, Murat Lojistik ile tüm sehirlerde

MURAT Lojistik, 100 adet şehirlerarası ve şehir içi dağıtım operasyonları için üretilen Renault Trucks D serisi kamyon alımı ile dev bir yatırıma imza attı. 4250 araçlık filosuyla Türkiye'nin lider şirketleri arasında yer alan lojistik firması, araç yatırımlarına hız kesmeden yenisini ekledi.

150'YE ÇIKARACAĞIZ

100 aracın teslimatı için İzmir Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen törene, Renault Trucks Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Saint Meleuc, Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Yüksel, Murathan Jet Kargo Genel Müdürü ve Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel ve Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş katıldı. Törende konuşan Murathan Jet Kargo Genel Müdürü ve Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel, "Firmamız artan talepleri de yeni oluşumumuz olan Murathan Jet Kargo ile karşılıyor. 2021 yılının sonunda hedef ciromuzu, 1 milyar TL üzeri olarak ön görüyoruz. Ayrıca bütçe planlarımızda araç için 150 milyon TL yatırım kaynağı ayırdık. 2021 yılı sonuna kadar yeni seri kamyonlarımızın sayısını 150'ye çıkaracağız" dedi. Meleuc Türkiye'nin lojistik gücüne dikkat çekerken, Delepine de D serisinin en iyi araçlar olarak öne çıktığını belirtti. Mutlubaş da talep doğrultusunda, Renault Trucks D gamı kamyonları yoğun olarak sunacaklarını söyledi.

ERCAN AKGÜN