Anlaşma Türkiye’ye ilginin bir göstergesi

LIMAK Yatırım bünyesinde bulunan Uludağ Elektrik Şirketleri'nin paylarının tamamının devri için uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis ile hisse satış sözleşmesi imzalandı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz" dedi.