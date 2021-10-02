  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Anlaşma Türkiye’ye ilginin bir göstergesi

Anlaşma Türkiye’ye ilginin bir göstergesi

Anlaşma Türkiye’ye ilginin bir göstergesi

2.10.2021

LIMAK Yatırım bünyesinde bulunan Uludağ Elektrik Şirketleri'nin paylarının tamamının devri için uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis ile hisse satış sözleşmesi imzalandı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anlaşma Türkiye’ye ilginin bir göstergesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.