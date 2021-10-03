İnşaat sektörü faiz indirimi bekliyor

Pandemi süreciyle girdi maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenen inşaat sektörü son iki yıldır yeni konut üretmekte zorluk yaşıyor. Özellikle kiralık ve satılık ev fiyatlarının artması ve stoklardaki dairelerin de kredi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle satın alınamaması gayrimenkul sektöründe bir durağanlaşmaya neden oluyor. Konut ihtiyacının her dönem olduğu gibi bu dönemde de güncelliğini koruduğunu söyleyen inşaat sektörü temsilcileri, yılın son çeyreğinde inşaatların yeniden başladığını ifade ediyor.



HAREKETLENMELİ

İnsanların şu an yeni konut almak için kredi çekmek yerine beklemeyi tercih ettiğini de vurgulayan sektördeki yöneticiler konut sektörünün hareketlenmesi için faizlerin daha da düşmesi gerektiğinin altını çizdi.



VATANDAŞLAR YENİ ALIMLAR İÇİN ACELECİ DAVRANMIYOR

MÜTEAHHİTLER FEDERASYONU (MÜFED) BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN: Sektörde son birkaç yıldır özellikle çimento ve demirde yaşanan aşırı fiyat artışı müteahhitleri sıkıntıya soktu. Bu nedenle konunun önemine dikkat çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için gerçekleştirdiğimiz boykot kararıyla önemli bir farkındalık sağladık. Bundan sonra sektörün önünün açılması için hükümetimizin fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz. Devletin bankalar aracılığıyla sağlayacağı düşük faizli konut kredileri, inşaat malzemelerindeki fiyat indirimi gibi etkenler kentsel dönüşüm ve yeni inşaat projelerini de canlandıracaktır. Vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla ev sahibi olmasının da önünü açacaktır.



TANYER YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜNİR TANYER: Salgın ve depremle birlikte müstakil yaşam ve sayfiye yerlerine olan talep arttı. İzmir hem Türkiye'den hem de yurtdışından ilgi görmeye devam ediyor. İzmir Antalya otobanının devreye girmesiyle de hem turizm hem de diğer sektörlerde önemli bir canlanma yaşanacak. İzmir'in sektörde önü açık. Vahşi yapılaşma yerine daha planlı bir büyüme sergileniyor. Hem doğal hem de müstakil yaşama hitap eden Tan Urla projemizi de bu ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırladık. Mimarımız Nevzat Sayın imzasını taşıyan, Ege kültürünü ve antik Priene kentinden esinlenen modern köy projemizi insanların beğenisine sunacağız. Hem lokasyon hem de doğal ve sağlıklı yaşam açısından dikkat çeken bu projemizle ilgi görüyoruz.



GÖZDE GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR. KENAN KALI: Artan nüfus ve alınan göçlerle birlikte İzmir'de konut talebi arttı ama arz tarafında da azalma oldu. Bu durum fiyatlara yansıdı. Belirsizlik nedeniyle inşaat firmaları yeni projeler için harekete geçmedi. İnsanlar şu anda fiyatlar pahalı demeden konut alsınlar. Çünkü bu fiyatları da bir daha bulamayacaklar. İzmir'in kuzey aksı çok değerleniyor. İstanbulluların İzmir'de yatırım yaptıklarını görüyoruz. Şu anda gayrimenkul yine en güvenli liman. Arsa, konut, ofis yatırımları değerlenmeye ve kazandırmaya devam edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken şudur: Özellikle temelden konut alırken işi yapan firmayı iyi araştırmak ve bilinçli davranmak gerekiyor. Çünkü bir ömür biriktirdikleri parayı en doğru şekilde değerlendirmeleri gerekiyor.



MASSE OFİS BROKERİ SEYHUN ACAR: Pandemi ve maliyetler nedeniyle duran inşaat sektörü yeni konut üretmiyor. Mevcut konut stoğu da yoğun talep gördüğü için hem kiralar arttı hem de ev fiyatları artış gösterdi. Gayrimenkulde krizler fırsata çevriliyor. Az olan şey değerli olduğu için insanlar gayrimenkulleri yatırım aracı olarak görmeye başladı. Faizlerin düşmesi nedeniyle bankada parası olanlar da daha karlı ve güvenli bir yatırım aracı olan gayrimenkule yöneldi. Şu anda kredi çekmeden ev alabilecek durumdaki yatırımcılar nedeniyle üst segmentteki daire satışları hareketlendi. İnsanlar şu an yeni konut almayı değil beklemeyi tercih ediyor. Konut sektörünün hareketlenmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi gerekli.



FCTU YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLÇİN OKAY: Şu anda insanlar yatırım için değil oturmak için konut almayı tercih ediyor. İki yıldır yavaşlayan inşaat sektörü nedeniyle yeni konut sayısı da azaldı. Üniversite öğrencilerinin talebi de kiralık evlerin fiyatlarının artmasına neden oldu. Yapılan faiz indirimi sektörü bir nebze olsun umutlandırsa da daha fazla bir indirim beklentisi bulunuyor. Konut kredisi faizlerinin indirilmesiyle insanlar yatırım olarak değerlendirdikleri parayı bozdurarak gayrimenkule yönelecektir. Şu anda yeni konut projelerinin de yapılmaya başlandığını görüyoruz. Konut ihtiyacı her dönem olduğu gibi bu dönemde de önemini korumaya devam ediyor. Yeni konutlar tamamlandığında fiyatların da artacağını öngörmek gerekir.



COORDİNAT YAPI KURUCU ORTAĞI CANER TAN: Uzun süredir ötelenen hem kiralık hem de satılık konut ihtiyacı bulunuyor. İnşaat firmaları da bu talebe cevap vermek için yeni yılla birlikte projeler yapmak için kolları sıvadı. 2022 yılının İzmir inşaat sektörü için önemli ve hareketli bir yıl olacağını düşünüyorum. Geride kalan belirsizlik ortamı ve azalan konut stoğunun yarattığı konut talebi bir şekilde ev fiyatlarının da artmasına neden oluyor. 2022 yılında yapımına başlanacak konutlar 2023 yılında sektöre can suyu olacaktır. Coordinat Yapı olarak yatırımcıların beklentilerine cevap verecek nitelikte birkaç konut projesini birden hayata geçireceğiz, şu anda hazırlık çalışmalarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz.



GAYRİMENKUL HİZMET ORTAKLIĞI KURUCUSU HASAN CAN ÇALGIR: Bir durağanlaşma olsa da her zaman konut talebi geçerliliğini sürdürüyor. Pandemi döneminde de evlilikler arttı, okulların açılmasıyla birlikte kiralıklara olan talep yükseldi. Konut arzının da az olması nedeniyle fiyatlar yükseliyor. İnsanlar pandemi ve deprem nedeniyle tatil yörelerini, müstakil konutları tercih ediyor. Sektörün en büyük sıkıntısı konut kredileri. Yüksek seyreden konut kredisi faiz oranları nedeniyle insanlar bekliyor. Faizlerin yıl sonuna doğru ineceği söylentisi nedeniyle insanlar konut almakta acele etmiyor. Faiz indirimi kısa süreli değil uzun süreli olursa fayda sağlar. Eğer faiz oranları inmezse bu hayal kırıklığına yol açacaktır. Devlet bu konuda desteklerini sürdürürse gayrimenkul sektörünün de önü açılacaktır.

TOLGA TEKİN