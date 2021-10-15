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Haberler Ekonomi Tarım isçisi kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Tarım isçisi kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Tarım isçisi kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

15.10.2021

ERZİNCAN'DA uzun yıllar tarım işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Şengül Özege, devlet desteğiyle iki dönümlük bahçesine kurduğu serayla tarımsal üretime katkı sağlıyor. Özege, eşinin de katkılarıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzincan Valiliği tarafından verilen yüzde 75 hibe desteğiyle kendi bahçesindeki iki dönümlük arazi üzerine sera kurdu. Devlet desteğiyle işinin patronu olan Özege, ilk yıl kendi serasında ektiği domatesten yaklaşık 40 ton verim aldı. Serasına bu yıl marul, salatalık gibi sebze çeşitlerini de eken Özege, eşiyle bakım ve hasadını yaptığı mahsullerini kentteki restoran ile pazarcılara satıyor. Girişimci Özege, "İyi ki bu işe başvurmuş ve bu işe girmişiz. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlarımız hiç korkmasınlar, bu tarz işlere girsinler" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de her alanda olduğu gibi tarımsal sektörde de kadınların önemli bir misyonu üstlendiğini aktardı.

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