Ankara’nın havasını değiştirecek proje

Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO'nun Ankara'daki yeni projesi Cubes Ankara, satışa sunuldu. "Ankara'nın yeni havası" sloganı ile satışa çıkan proje başkentin en merkezi ve hızla gelişen semtlerinden Çukurambar'da yer alıyor. Bu kapsamda yatırım potansiyeli son derece yüksek bir bölgede toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan projede yaşamın 2023'te başlaması planlıyor. 1.35 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Cubes Ankara, farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1'den, 6+1'e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzuyla da dikkat çekiyor. İnşaat alanı 216 bin 932 metrekare olan projede 916 bağımsız bölüm yer alıyor.

'BU YARININ PROJESİDİR'

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Vakıf GYO'nun 25'inci yılında Ankara'da hayata geçirdikleri Cubes Ankara'yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladıklarını anlatarak, "Çukurambar'ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımımız, sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte" diye konuştu. Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar'ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, "Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek. 24 saat yaşayan, kendinden bahsettiren dinamik bir yapıya sahip bir projeden söz ediyoruz. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SATISLAR BASLADI

CUBES Ankara Satış ve Kiralama Müdürü Ebru Sayıl Yıldırım, projenin satışa açıldığını belirterek, lansman dönemine özel olarak metrekare fiyatlarının 12 bin 500 liradan başladığını söyledi. Ön talep döneminde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Yıldırım, vadeli alımlarda 60 ay, nakit alımlarda yüzde 15 ve banka kredisinde ise yüzde 0,90 faizlerle ödeme planı oluşturabildiklerini belirtti.

YATIRIM ATAGINDA

İNCEHASAN, yeni yatırımlarının olduğunu açıklayarak, İstanbul Finans Merkezi'nde 36 ve 52 katlı 2 kuleyi Selçuklu ve Anadolu mimarisine uygun şekilde inşa ettiklerini ve 2022 Haziran'da bitireceklerini söyledi. İncehasan, İzmir Konak'ta ise deniz manzaralı karma projeye başladıklarını açıklayarak, 5980 bağımsız bölümden oluşan 'Meydan 35' projesinin 2023 sonunda teslim edileceğini ifade etti.

"BİRİNCİ EL KONUTA TESVİK BEKLİYORUZ"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye genelinde konut satışlarının Eylül 2021 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 olduğunu söyledi. Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam konut satışlarının ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla, 949 bin 138 olarak gerçekleştiğini anlatan Durbakayım, "İlk dokuz aydaki toplam satışların 287 bin 156 tanesi birinci el, 661 bin 982 tanesi ise ikinci el konutlardan oluştu. Satışlardaki detaylara bakıldığında satışlardaki artışın sadece ikinci el konutlarda gerçekleştiği, birinci el konut satışlarının ise tam anlamıyla dibe vurduğu görülmektedir" dedi. Direkt üreticiden tüketiciye şekline tanımlanan birinci el konut satışlarının, ilk dokuz aylık dönem itibariyle incelendiğinde son 8 yılda yaklaşık yüzde 84 gerileyerek 529 bin 129 adetten, 287 bin 156 adet seviyesine indiğine dikkat çeken Nazmi Durbakayım, şunları söyledi: "Birinci el konut satışlarındaki bu gerileme geçen yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen 469 bin 740 adetlik satış tutarına göre ise yaklaşık yüzde 63 oranında bir düşüşü işaret ediyor. Diğer bir ifadeyle TÜİK verilerine göre 2021 yılının ilk dokuz ayında gerçekleşen toplam 949 bin 138 adetlik konut satışının sadece yüzde 30'u birinci el satışlardan oluştu. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 31.3, 2013 yılında ise yüzde 45.7 seviyelerindeydi."

'TEŞVİK BEKLİYORUZ'

Birinci el satışlarındaki düşüşün iki ana sebebi olduğunu ifade eden Durbakayım, "Arsa, demir, çimento gibi inşaat maliyetlerindeki astronomik artışların konut fiyatlarına yansıması ve erişilebilir olmaktan uzaklaştırması ilk önemli sebeptir. Sonuçta yıllardır Türkiye ekonomisinin dinamosu olan inşaat sektörünün tekrar işlevini yapabilmesi için acil olarak birinci el konut satışlarını teşvik edici önlemlerin alınmasının gerekli ve şart olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"BİNALARI HIZLA YENİLEMELİYİZ"

İKLİM değişikliğiyle mücadele hedefiyle 2016'da imzalanan Paris Anlaşması'nın TBMM'de onaylanmasının, Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurgulayan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, "İklim değişikliği ile mücadelede en etkin uygulamalardan biri binaların yalıtımla enerji verimli olmasının sağlanmasıdır. Türkiye'de tüm binaların enerji verimli ve çevre dostu bir yapıya kavuşması için başta kamu, ilgili sektörler ve tüketiciler olmak üzere tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi hayati önem taşıyor. Emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak için öncelikle mevcut binaların yenilenmesini hızlandırmalıyız" dedi.

YAVUZ KARAMAN