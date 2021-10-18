Terzilerden vefa örneği

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO), mesleğe bir ömür adamış duayenlerini unutmadı. 30 yıl ve üzerinde bir süredir odaya kayıtlı olan üyelere törenle onur plaketleri verildi. Esnaf sanatkarların vefalı bir camia olduğunu belirten İTKO Başkanı Muharrem Karakuş, "Büyüklerimize, bize işimizi öğreten, sevdiren ustalarımıza karşı bir görevi yerine getirdik, saygımızı sunduk. Büyüklerimizden böyle gördük, onları onore etmekten büyük keyif aldık" dedi. İTKO'nun eski ustaları için düzenlediği törene İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, Ticaret İl Müdür Şahin Ersü, Eskişehir Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefa Şen ile İzmirli oda başkanları ve sektör üyeleri katıldı. Karakuş, törende çağın getirdiği yeniliklerden olumsuz yönde en fazla sektörlerinin etkilendiğini belirterek, "Eski ustalarımız çırak bile bulamazken, fabrikasyon imalat sanatımızı arka plana iterken bir de korona belası yükümüzü daha da ağırlaştırdı. Düzenlediğimiz kurslarımıza ara vermek zorunda kaldık. Pandemide konfeksiyon- giyim-terzi kesimi büyük kayıp yaşadı" diye konuştu.

ÜYELERE DESTEK

Salgından zarar gören oda üyelerine destek vermek için yerel yönetimlerden destek istediklerini ve üyelere yönelik finansal destek çalışmaları yaptıklarını belirten Karakuş, "Birlik Başkanımız Zekeriya Mutlu gerek İzmir'de gerekse Ankara'da sesimizi en iyi şekilde duyurdu. İddia ediyorum ki, özellikle basit usülde çalışan meslektaşlarımızı rahatlatan hibeler, Halkbank kredi destekleri, kira yardımı gibi desteklerin hayata geçirilmesinde Birlik başkanımızın büyük rolü vardır. Bizim de çorbada bir nebze tuzumuz oldu ise, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.



ESNAF TERBİYESİ

İTKO yöneticilerini kutlayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, düzenlenen etkinlik ile esnaf camiasının kadirşinaslığının ortaya konulduğunu söyledi. Mutlu şunları söyledi: "Değerli ustalarımız için düzenlenen törene katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Zor günler geçiriyoruz. Böyle bir dönemde işyeri açmak, çalıştırmak her babayiğidin harcı değildir. Buradaki ustalarımız esnaf terbiyesi ile nice ustalar yetiştiren değerlerimizdir. Büyüklerine hak ettikleri saygıyı gösteren İTKO Başkanı Muharrem Karakuş'u, oda yöneticilerini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."