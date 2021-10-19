STK’lar ekonominin vazgeçilmez unsuru

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Sungur, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) girişimcilere destek, yatırım projeleri ve ticari işbirlikleri gibi birçok konuda önemli rol oynadıklarını belirterek, bu kuruluşların daha çok desteklenmesi gerektiğini söyledi. İzmir'de binlerce insanın iş bulmasında köprü görevi gördüklerini belirten İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, aynı zamanda girişimcilik sertifikası almalarını sağladıkları birçok kişiyi de yatırımcılarla buluşturduklarını ifade etti. Dernek, cemiyet, vakıf, birlik, federasyon, konfederasyon, platform ve inisiyatiflerden oluşan 3. sektörün çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı ve toplumsal sorunların çözülmesinde önemli rolü olduğunu vurgulayan Sungur, "Vatandaşlara kar amacı gütmeksizin gönüllü olarak hizmet veren STK'lar desteklenmeli. Ülkemizdeki dernek sayısı yaklaşık 235 bine ulaştı. Bunların 92 bin tanesi faal" dedi. Başkan Feyyaz Sungur, Başkan Vekili uzman doktor Uğur Alfatlı ve üyeler uzun bir aradan sonra Alsancak'taki ofiste toplantı yaptı. Yönetim toplantısında yeni projeler de gündeme geldi.

BİN KİŞİYE BİR DERNEK

Türkiye'nin aktif sivil toplum katılımında sınıfta kaldığına vurgu yapan Başkan Sungur, Almanya'da 2.5, Fransa'da 1.5 milyonu aşkın derneğin faaliyette olduğuna, AB üyesi ülkelerde her 40 kişiden 1'i dernek üyesi iken Türkiye'de 1000 kişiye 1 dernek düştüğüne dikkat çekti. 3. sektörün desteklenip vatandaşların STK'lara özendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Sungur, "Ülkemizde ayakta kalan ve tabela derneği olmayan sivil toplum kuruluşları son senelerde iki görünüm almış gibi durmaktalar. 70'li yıllar ile 90'lı yıllar arasında kurulmuş olan ve yönetimleri tecrübeli ama yaşlı kuşaktan oluşan ve hala öyle kalmakta direnen ve günümüz bağışçı alışkanlıklarına ve iletişime uzak olan sivil toplum kuruluşları. İkincisi ise 2000'li yıllardan bu yana kurulan ve ağırlıklı olarak genç kuşaktan oluşan, günümüz iletişim olanaklarının birçoğunu etkili bir şekilde kullanabilen yenilikçi STK'lar" diye konuştu.

Sungur şunları söyledi: "Demokrasinin oturması ve iyi işlemesi için sivil toplumun etkin ve güçlü olması şarttır. Örgütlü toplum güçlü toplum olmaya adaydır. Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü, toplumun aktif katılımı ne kadar yüksek ise o ülkenin demokrasisi de o denli güçlüdür ve maalesef bizim alacak daha çok yolumuz var."

KAMU VE ÖZELDEN SONRA GELİYOR

KAMU ve özel sektörün birinci ve ikinci sektörler olduğunu belirten İZİD Başkanı Sungur, "Ticaret ve sanayi odaları, borsalar, işçi, işveren sendikaları, federasyonlar ve konfederasyonlar da bu kapsamda hizmetlerini sürdürüyor. Üçüncü sektör ise sivil toplum kuruluşlarıdır. STK'lar ekonomik yaşamın da vazgeçilmez unsurlarıdır" "ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN