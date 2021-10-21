Sakarya’da icradan satılık daire

Mahkeme Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 100 metrekare daire için satış kararı verdi. Binanın yaklaşık 35-40 yıllık olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 01.12.2021 15:00 belirlendi.