Mahkeme Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 100 metrekare daire için satış kararı verdi. Binanın yaklaşık 35-40 yıllık olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 01.12.2021 15:00 belirlendi.
Sakarya'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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