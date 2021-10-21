Yalova Çiftlikköy’de icradan satılık daire

Mahkeme Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan 73 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin Marmara Denizi'ne ve Çiftlikköy sahil yoluna cephe konumda olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.12.2021 11:15 belirlendi.