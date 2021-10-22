Folkart şimdi İstanbul’da

Yapı sektöründe bugüne kadar İzmir'de 7 milyar TL'lik yatırım değerinde, çok sayıda projeyi tamamlayarak sahiplerine zamanında teslim eden Folkart, İstanbul'a 'Folkart Nefes İstanbul' adındaki projesiyle ilk önemli adımını atıyor. İzmir'den çıkan 'en büyük konut ve ofis üreticisi' konumunda, sektöründe Türkiye'nin öncü şirketi olan Folkart, İstanbul'daki 'Nefes' projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürütüyor. Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup iştiraki Folkart; İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yatırım planlıyor.

SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ

İstanbul Büyükçekmece'de ilk projesini hayata geçiren Folkart'ın biten ve devam eden projelerinin, toplam yatırım değeri, 16 milyar TL'yi buluyor. "Hayat Buna Değer" sloganıyla; çevre dostu, en ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda yeni yaşam alanlarına imza atan Folkart, İstanbul'daki ilk konut projesini, satışa sundu. Folkart Nefes İstanbul'da geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 3+1'den 6+1'e kadar çeşitli alternatiflerde 96 villa bulunuyor.

15 YILIN NİŞANESİ

Geniş bahçeli, özel tasarlanmış villalardan oluşan Folkart Nefes İstanbul, şehrin karmaşasından uzak, Büyükçekmece'de özgürce 'nefes alan bir yaşam merkezi' olacak. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un doğadan ilham alan, sürdürülebilir ve lüks bir mimarinin hakim olduğu, estetik çizgisi çok yüksek, tüm yaşam öğelerini bir araya getiren müstakil evlerden oluştuğunu vurguladı. Folkart Nefes İstanbul'un, 'yedi tepeli şehir' için sadece bir ilk adım olduğunu belirten Mesut Sancak, İstanbul'da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi. "Folkart Nefes İstanbul ile birlikte kalitemizi, güvenilirliğimizi ve projelerle öne çıkan yaşam anlayışını İstanbul'a taşıyacağımız için çok mutluyuz" diyen Mesut Sancak, 2021 yılında şirketin kuruluşunun 15. yılını kutladıklarını, 'Folkart Nefes İstanbul'un 15 yılın bir simgesi, nişanesi olduğunu belirtti.