KOSGEB desteğiyle bardak tesisi kurdu

BINGÖL'DE yaşayan 2 çocuk annesi girişimci Elvan Bayram, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle tek kullanımlık karton bardak üretim merkezi kurdu. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki merkezde 4 kişiye de iş imkanı sağlayan Bayram, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı projeyle KOSGEB'e başvurduğunu ve onaylanan projesine 80 bin lira destek sağlandığını ifade etti. Tesiste günde 50 bin karton bardak ürettiklerini belirten Elvan Bayram, "Tek hayalim ve hedefim, işimi büyütüp fabrika haline getirmek. Şu an işlerimiz çok iyi. Sadece ham madde sıkıntısı yaşıyoruz. Ham madde konusunda bir çözüm bulunursa çok iyi olacak" diye konuştu.

DİĞER