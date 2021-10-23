Çimentoda dev satış hazırlığı

İtalyan Cementir Grubu'nun 2001 yılında satın aldığı İzmir'in en büyük sanayi kuruluşlarından Çimentaş, kentte büyük bir satın almaya hazırlanıyor. Çimentaş, Menderes Karakuyu'da kalker ve mıcır üreten Ege Kırmataş şirketini satın almak için harekete geçti.



UYGUN BULUNDU

Erkoç ailesine ait şirket, yıllık 2 milyon ton civarında üretim kapasitesiyle Torbalı-Menderes bölgesinin en büyük kalker ve mıcır üretim tesisi olarak dikkat çekiyor. Çimentaş, satın alma için görüşmelerin başladığını Borsa İstanbul'a bildirirken hisse devri taleplerinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunduğunu açıkladı. Milyonlarca liralık satışın tam olarak kaça gerçekleşeceği önümüzdeki günlerde pazarlıkların tamamlanmasıyla belli olacak. Çimentaş'ın, Ege Kırmataş şirketini satın alarak üretim için en büyük hammadde kaynağı olan kalker ve mıcırı da üretmeyi planladığı kaydediliyor. Yeni Asır'ın ulaştığı Ege Kırmataş Yönetim Kurulu Başkanvekili Mahmut Erkoç, görüşmelerle ilgili alınmış gizlilik kararı olduğu için açıklama yapamayacağını söyledi.



EGE'NİN İLK ÖZEL ÇİMENTO SİRKETİ

EGE Bölgesi'nin ilk özel çimento şirketi olarak İzmir'de kurulan Çimentaş, 5 kıta ve 18 ülkede faaliyet gösteren, 11 çimento fabrikası, 31 terminal, 105 hazır beton ve 3 atık bertaraf tesisi ile sektöründe dünyanın önemli grupların arasında yer alan Cementir Holding tarafından 2001 tarihinde satın alındı. İzmir'deki Çimbeton şirketinin de sahibi olan Çimentaş'ın ayrıca Trakya, Kars ve Elazığ'da da çimento fabrikaları bulunuyor. Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Taha Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanvekiliğini ise, Marco Maria Bianconi yürütüyor. Şirketin Murahhas Üyesi ise Mevlüt Cenker Mirzaoğlu.

ERHAN GÜLENÇ