’Kuaför çırağı bulmakta zorlanıyoruz’

İzmir'in tanınmış kuaförlerinden ve İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Apaydın, pandemide karşılaştıkları zorluklar, sektörün sıkıntıları ve esnafın durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İZMİR'DEKİ KUAFÖR ESNAFININ ŞU ANKİ DURUMU NEDİR?

Pandeminin etkileri devam ediyor. Özellikle bu mikrobu biz yaymışız gibi bir hava yaratıldı. Müşterilerimiz bizden çekindiler. Kuaföre gitmeye korktular. Zaten uzun bir süre de kapalı kaldı salonlarımız. Bu esnada kuaförlerin hiçbir geliri yok. Devletimizin yardımı oldu ama kiralarımız işledi. Ciddi şekilde içeri girdik, zarar ettik. Hemen ardından İzmir'de deprem oldu. Deprem de esnafımızı olumsuz etkiledi. Kuaförler günlük kazanıp, günlük yiyen bir esnaf grubu.



ODA OLARAK FAALİYETLERİNİZ NEDİR?

Bizim için öncelik eğitim. Ciddi eğitim projelerimiz vardı. Çırakların eğitilmesiyle ilgili, kuaförlerin bilgilerinin tazelenmesiyle ilgili. Fakat pandemi maalesef bütün projelerimizi yapamaz hale geldik. İnşallah bundan sonra yapabiliriz. Yine de insanları çok kalabalıkta bir araya getirmekten çekiniyoruz. Ama görüyorum ki toplum içerisinde pandemiye alıştık. Projelerimizi hayata geçireceğiz.



HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLADIĞINIZ PROJELERİNİZ NELER?

Eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü mesleğimiz sürekli yenilenmek zorunda. Her gün yeni bir moda, yeni bir ürün çıkıyor. Bu ürünleri kuaförlerin tanıması, bu yeniliklere ulaşabilmeleri, bunları görmeleri lazım. Onların yenilikleri görebilmeleri için odamızın eğitim salonunda etkinlikler yapıyoruz. Bunu arkadaşlarımıza ulaştırdığımız zaman onlar da müşterilerine yeni bir hizmet sunabiliyor.



SEKTÖRDE ARA ELEMAN SIKINTISI YAŞIYOR MUSUNUZ?

Önceleri mesleğe küçük yaşlarda başlanırdı. Örneğin ben mesleğe başladığımda 11 yaşındaydım. Fakat şimdi öyle değil. Artık çocukların çoğu liseden sonra meslek hayatına başlıyor. Bu yaşlarda ise kuaförde çırak olarak çalışması çok zor. Çıraklar normalde ilkokulu bitiriyor bize geliyordu, onları çıraklık okullarına yazdırıyorduk. Burada okula gidiyorlar, teorik olarak mesleği öğreniyorlar, bizde de uyguluyorlardı. Biz çırakken ustalarımızın sürekli 'onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın' diye canlı olarak bir eğitim düzeni vardı. Sonuç itibariyle biz o çocukların daha iyi yetişebilmeleri için okul üstü burada eğitimler vermek istiyoruz. Bu sene projemizdi. Okullarla anlaşmalar yaptık. Pandemi nedeniyle faaliyete geçemedi ama önümüzdeki dönem tekrar seçilirsek, bu projelerimizi gerçekleştireceğiz.



YENİDEN ADAYSINIZ ÖYLEYSE?

Evet, yapamadıklarımızı yapmak için devam etmek istiyoruz. Çünkü kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Evet hayal ediyoruz, vizyonumuz geniş ama bu tip organizasyonlar tek başınıza yapabileceğiniz işler değil. İşin içinde Milli Eğitim Bakanlığı, okullar, valilikler, üst kuruluşlar var. Bu yüzden zaman alıyor. Okul, üst kuruluşlar ayağını organize ettik, hazır bekliyor ancak önümüzdeki dönem 2022 yılı itibariyle devreye sokacağız. Sistem düzene oturduktan sonra da yine seçim olacak, bu devam edecek. Buralar kimseye baki değil, biz gideceğiz başka arkadaşlarımız gelecek ve biz onlara da bir yol haritası bırakmış olacağız.



İZMİR KUAFÖR ESNAFININ TÜRKİYE'DEKİ YERİ NEDİR?

İzmir bana göre birinci. Sosyal hayat çok güzel ve halkı çok modern. İzmirli hanımlar kendilerine çok iyi bakıyorlar. Öyle olunca kuaförler de kendini daha çok geliştiriyor. Biz mesleğimizin yüzde 50'sini ustalarımızdan öğrendiysek, yüzde 50'sini de müşterimizden öğrendik. Çünkü müşteri bilinçli, modern. Onların istedikleri bize yeni şeyler öğretiyor.

MERT ALPDÜNDAR