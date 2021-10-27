Keçi çiftliği hayalini Sivas’ta gerçekleştirdi

İSTANBUL'DAN ata ocağı Sivas'ın İmranlı ilçesine dönerek devlet desteğiyle keçi çiftliği kuran 59 yaşındaki Gürsel Aslan, ürettiği peyniri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor. Aslan, 2014'te eşi ve kızıyla gittiği İsviçre'deki Alp Dağları'nda karşılaştığı Saanen ırkı keçilerin süt verimini öğrenince Türkiye'de de bu ırktan yetiştirmeyi hayal etti.Aslan, hayalini 3 yıl sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) kadın girişimcilere sağladığı 1 milyon 400 bin lira destekle gerçeğe dönüştürdü.

Aslan, Çukuryurt köyü Çit Yaylası'nda eşi, kızı ve eşinin ağabeyinin yardımıyla yaklaşık 4 milyon liraya kurduğu çiftlikte Saanen ırkı keçi yetiştirmeye başladı. Aslan, keçilerin sütüyle de 5 çeşit peynir üreterek, web sitesi üzerinden satışa sunuyor. Yıllık ortalama 15 ton peynir üretilen tesiste, 320 civarında keçi yavrusu da damızlık olarak satılıyor. Dedelerinin yaşadığı topraklarda hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Aslan, "Kadın girişimci desteği aldık. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) desteklidir ve Avrupa Birliği projesidir. Şu anda 600 civarı keçimiz var. 600 litre sütle "tulum, otlu, taze çoban, klasik beyaz ve Mihaliç" usulü peynirler yapıyoruz. Kadın girişimcilere cesaretle bu işlere girsinler. Biz başardık, onlar da başarabilir." ifadelerini kullandı.