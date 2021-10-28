Buharkent Belediyesi’nden hizmet yağmuru

BUHARKENT ilçesinde bugüne dek sayısız projeye imza atan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kente vizyon katacak yeni projeleri birbiri ardına hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Buharkent Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde peş peşe gerçekleştirilecek meydan, pazaryeri ve toplu konut projelerinin ilçeye ayrı bir güzellik katması bekleniyor.

PAZARYERİ VE OTOPARK

BUHARKENT'TE pazaryeri projesi için uzun bir süredir mücadele verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Yakın zamanda pazaryeri ve otopark projemizin inşaatı için çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi. Buharkentli vatandaşların yıllardır süren "Kapalı Pazaryeri ve Otopark" projesi hayali nihayet sona eriyor. Kent merkezinde bulunan eski İstiklal Okulu arazisi üzerine Buharkent Belediyesi tarafından yapılacak olan "Kapalı Pazaryeri ve Otopark" projesi, 2553 m2 alana sahip olan kapalı pazaryeri zemin altı otopark, zemin ve zemin üstü toplamda 3 kat olmak üzere inşa edilecek. Projenin ilçe halkı için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden ederek, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

TOPLU KONUT PROJESİ

BUHARKENT Belediyesi'nin Toplu Konut Projesi'nde inşaat çalışmaları yıl sonunda tamamlanacağını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Erol, "İçerisinde yeşil alan, kapalı ve açık otopark olacak yeni bir yaşam alanında 43 aile ev sahibi olabilecek.

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, projeye vatandaşların yoğun bir şekilde rağbet gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol "Toplu konutlarımızda inşaat çalışmaları eksiksiz şekilde ilerliyor. Bu projemiz, 43 daire, 1 kapıcı dairesi ve 4 dükkandan oluşuyor. İçerisinde yeşil alan, kapalı ve açık otopark olacak yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Belediyemizin imkanları doğrultusunda yapılan projemize yoğun bir ilgi var. Projemizi 2021 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İDDİALI PROJELER

AYDIN'IN en güzel ilçesini Buharkent yapma sloganı ile yola çıkan Belediye Başkanı Mehmet Erol, birbiri ardına gerçekleştirdiği Gelembe Mesire Alanı, 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Kent Müzesi açılışlarının ardından kent merkezinde hayata geçireceği iddialı projelere hazırlanıyor.

KAZIM YÖRÜKÇE