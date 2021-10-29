İnşaat sektörü İzmir’de buluşacak

Deprem kuşağında yer alan ve geçtiğimiz yıl büyük ve yıkıcı depremle sarsılan İzmir, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesini beklerken, Türk inşaat sektörü 12-13 Kasım tarihlerinde İzmir'de buluşacak. Karşıyaka Müteahhit ve İşadamları Derneği (KAMİ- AD) tarafından Bostanlı Pazar (BOSPA) alanında düzenlenecek olan Karşıyaka Yapı Üreticileri ve Yapı Malzemeleri Fuarı, sektör temsilcilerini buluşturacak.

Fuarın İzmir'in kentsel dönüşüm sürecinde çok önemli sektörel işbirliklerine ve kent projelerine aracılık edeceğini söyleyen KAMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akyüz, fuara İzmir ve Ege başta olmak üzere Türkiye genelinden 100'e yakın önemli firma ve sektör temsilcilerinin katılacağını belirtti. KAMİAD Genel Kurulu'nun yapılarak 1 ay önce yönetimin değiştiğini belirten Başkan Ahmet Akyüz, "Biz de göreve yeni başladık. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte bu tür sektörel fuarlara ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Sadece İzmir'de değil tüm Ege Bölgesi ve İstanbul gibi ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen fuarlara da üye firmalarımızla birlikte katılım sağlamayı düşünüyoruz" dedi.

EKONOMİYE DESTEK OLACAK

İzmir'in önde firmalarının Vitra ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu fuarda yer alacağını belirten Akyüz, "Bu tür fuarların sektörümüze çok büyük faydaları var. Bu firmaları buluşturarak köprü görevi göreceğiz. Tüm İzmir ve Ege bölgesinin yanı sıra ülkenin dört bir yanından gelen firmaların katılımıyla çeşitli ticari işbirlikleri gerçekleşecek. Tedarikçi firmalar ve müteahhit firmalar işbirliği yapacak" dedi.

DEPREM BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Son yaşanan depremin ardından kentsel dönüşümün ve güvenli binalarda yaşamanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Akyüz, "Burada da müteahhitlere ve yapı malzemesi üreticilerine büyük görev düşüyor. Kullanılan malzemenin kalitesinden uygulama aşamasına kadar binaların sağlamlığı önemli" dedi.

TOLGA TEKİN