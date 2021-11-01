  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusunda bulunanlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 30 Ekim tarihinde tamamlanan başvurular sonrası sonuçların açıklanma tarihi de merak konusu oldu. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

01.11.2021, 09:51

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 30 Ekim itibari ile tamamlanmıştı. Burs başvurusunda bulunan binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvurusu ile ilgili merak edilenler....

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek.

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.