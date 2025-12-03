AK Parti Grup Sözcüsü Atmaca: ''İZSU milyonluk araçları çürümeye terk etti''

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU ile ilgili çarpıcı verileri paylaştı. AK Partili Atamca, ''4 araç, 2014 yılında üst ekipmanlı olarak satın alınmış olup, Mercedes marka 4160 modeldir. Bu araçlar satın alındıkları tarihten itibaren en fazla bir yıl kullanıldığı ifade edilmektedir. Ekipmanlarla beraber araç ölçülerinin İzmir'in kent içi ulaşım yollarına uygun olmaması sebebiyle kullanılmadığı düşünülmektedir. Özellikle Kemeraltı bölgesinde su taşkınlarına acil müdahale noktasında bu araçların tamamen işlevsiz kaldığı düşünülmektedir. Araçların önünde bulunan yüksek basınçlı su makarası nedeniyle sokak aralarına giremediği, manevra yapmakta zorlandığı gözlemlenmiştir.





Bu nedenle hizmete alındıktan bir yıl sonra görevden geri çekilmiş, o tarihten itibaren üzerlerindeki motorları yedek parçaları sökülerek diğer araçlarda kullanılmıştır. Yaklaşık 10 yıldır bu vaziyette çürümeye terk edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarında, araçların üst ekipmansız çıplak fiyatları (400 hp modelleri için) 7 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.Üst ekipman dahil 11 Milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Bu araçlar atıl durumda çürümeye terk edilmişken, teknik yeterliliği bu araçlardan çok daha düşük nitelikte olan kombine kanal açma araçları yıllardan beri milyonlarca TL ödenerek kiralanmaya devam edilmektedir. Bu araçlardan 4 tane olduğu, 2020 yılı içerisinde 30 Eylül 2020 ve 10 Kasım 2020 tarihlerinde iki kez tadilat ve bakım ihalesine çıkıldığı, ancak 2 ihalenin de iptal edilerek araçların çürümeye terk edildiği tespit edilmiştir. Süreç içerisinde 35 LS 623 plakalı aracın modernize edilip tekrar hizmete alınmasına rağmen, diğer 3 tanesi İZSU Karabağlar ağır bakım yerleşkesinde çürümeye terk edildiği gelen bilgiler arasındadır.