‘Gençler asıl gücünüz aklınız ve alın teriniz’

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve ASKON İzmir Başkanı Şerafettin Gücü, İzmir Birikim Okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen "İnsan Hayatına Değer Katan 4G Modeli" konulu panelde konuşma yaptı. Bilal Saygılı, "Sevgili gençler, önünüz açık, kendinize güvenin, hayal kurup yolunuzda ilerleyin. Sizin iki önemli niteliğiniz, gücünüz var: Akıl ve alın teriniz. Allah'ın izni ile bu ikisini birleştiren bir gencin üstesinden gelemeyeceği bir şey yoktur. Bir Selçuk Bayraktar örneğine baktığımızda hayallerin nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz. Siz de başarabilirsiniz. Parayla elde edilemeyecek iki özellik itibar ve tecrübedir" dedi. Gücü ise kollektif çalışmayı başaranın fark yaratıp öne geçeceğini söyledi.